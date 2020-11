Champions League : Le programme TV complet de cette 3e journée !

L’OM va jouer ce soir face à Porto un match décisif pour la suite de sa campagne européenne. Mais quelles sont les autres affiches de cette troisième journée ? Le Real va par exemple affronter l’Inter Milan, Liverpool va se frotter à l’Atalanta… Voici le programme complet de cette journée de Ligue des Champions.

Avec zéro point (et zéro but marqué), l’OM est dernier du groupe C. Les hommes de Villas-Boas vont devoir réaliser une grosse performance à Porto ce soir pour encore espérer quelque chose dans cette Ligue des Champions. Huit matches sont prévus ce mardi soir, dont un Real vs Inter, en termes de jeu le déplacement de Liverpool à l’Atalanta s’annonce intéressant. Mercredi, Rennes et le PSG seront sur le pont, face à Chelsea et Leipzig. Voici le programme TV de cette 3e journée de Ligue des Champions.

Mardi 3 novembre :

Groupe A :

Lokomotiv Moscou – Atlético Madrid (18h55, Téléfoot et RMC Sport 2)

RB Salzbourg – Bayern Munich (21h, Téléfoot et RMC Sport 7)

Groupe B :

Chakhtar Donetsk – Borussia Moechengladbach (18h55, Téléfoot 2 et RMC Sport 3)

Real Madrid – Inter Milan (21h, Téléfoot 2 et RMC Sport 2)

Groupe C :

FC Porto – Olympique de Marseille (21h, Téléfoot et RMC Sport 1)

Manchester City – Olympiakos (21h, Téléfoot 3 et RMC Sport 6)

Groupe D :

FC Midtjylland – Ajax Amsterdam (21h, Téléfoot 4 et RMC Sport 8)

Atalanta Bergame – Liverpool (21h, Téléfoot 5 et RMC Sport 5)

Voici le classement du groupe C à l’issue de cette deuxième journée. #UCL Marseille compte 0 point après ses deux premiers matchs 🥶 pic.twitter.com/rfnFyFD6Jk — BeFoot (@_BeFoot) October 27, 2020

Mercredi 4 novembre

Groupe E :

Chelsea – Rennes (21h, Téléfoot et RMC Sport 2)

FC Séville – Krasnodar (21h, Téléfoot 2 et RMC Sport 7)

Groupe F :

Zénith Saint-Pétersbourg – Lazio Rome (18h55, Téléfoot 1 et RMC Sport 3)

Club Bruges – Borussia Dortmund (21h, Téléfoot 3 et RMC Sport 8)

Groupe G :

FC Barcelone – Dynamo Kiev (21h, Téléfoot 4 et RMC Sport 5)

Ferencvaros – Juventus Turin (21h, Téléfoot 5 et RMC Sport 6)

Groupe H :

Istanbul Basaksehir – Manchester United (18h55, Téléfoot 2 et RMC Sport 2)

RB Leipzig – PSG (21h, Téléfoot et RMC Sport 1)