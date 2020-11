OM : Villas-Boas prêt à changer son fusil d’épaule face à Porto !

Après le match raté face à Manchester City, André Villas-Boas a semble-t-il décidé de changer son animation offensive. C’est ce qu’il a annoncé ce lundi soir en conférence de presse.

Il ne voulait pas entendre parler des critiques sur la frilosité du jeu proposé, Villas-Boas a semble-t-il évolué. Le coach de l’OM a annoncé une obligation de faire quelque chose de différent demain face à Porto…

On va voir si on peut proposer autre chose en terme de qualité de jeu

“C’est nos 2 dernières chances pour rêver d’une qualification. On a cette obligation de faire quelque chose de différent en terme d’animation, d’envie par rapport à City. On va voir si on peut proposer autre chose en terme de qualité de jeu.” André Villas-Boas – source : Conférence de presse / L’Equipe (02/11/2020)