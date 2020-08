Champions Project : « Impossible de ne pas se tromper sur le recrutement, mais il faut que le pourcentage soit assez faible. À l’OM… »

Eric Carrière, consultant pour le groupe Canal +, est revenu sur le Champions Project. Selon lui, l’OM accuse le coup de son mauvais démarrage…



Eric Carrière s’est confié au groupe Canal + sur la situation de l’OM et son projet. L’ancien milieu de terrain du FC Nantes évoque les erreurs faites par les dirigeants aux prémices du Champions Project.

Carrière espère que l’OM effectuera une belle saison

« Quand il y a eu la reprise de l’OM avec le fameux Champions Project, je pense qu’ils se sont trompés dans le recrutement. Au mercato, c’est impossible de ne pas se tromper, mais il faut que le pourcentage soit assez faible. Ils ont failli en prenant des joueurs avec un certain âge, comme Mitroglou, Strootman… Ce ne sont pas des joueurs qu’ils peuvent valoriser. Donc c’est ce qui fait que la balance est négative. Quand ils sont arrivés en 2017-2018, ils ont eu un surcoût de 60 millions d’euros, 33 millions d’euros l’année d’après, sachant que les résultats en championnat n’étaient pas fabuleux. Donc finalement, c’est une chance pour l’OM de finir à la deuxième place. Pas pour pouvoir recruter plus, mais pour assainir les comptes pendant une année. Après, la chance qu’ils ont, c’est que Villas-Boas est resté après avoir fait pas mal de bonnes choses la saison dernière, et j’espère que ce sera la même chose cette année. »

Eric Carrière – Source : Canal +