Chauvigny – OM (0-3) : La réaction à chaud de Milik

La réaction à chaud du buteur de l’Olympique de Marseille Arkadiusz Milik au micro d’Eurosport au terme de la victoire du club marseillais contre l’US Chauvigny (0-3) en coupe de France.

« On prend tout nos matchs au sérieux. On voulait vraiment se qualifier pour la suite de cette compétition c’est ce qu’on s’était dit avant le match., donc on est heureux. Parfois ce genre de matchs sur ce type de terrain, face à ce type d’adversaire c’est dangereux, donc on est vraiment satisfait. C’est toujours important de marquer, mais je pense déjà à la suite au prochain, match au prochain but… « Arkadiusz Milik – Source : EuroSport 2