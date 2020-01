Christophe Dugarry compare l’OM à une Ferrari !

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille Christophe Dugarry a évoqué la première partie de saison de l’Olympique de Marseille. Il souligne notamment le bon comportement des joueurs marseillais…

L’OM est second du championnat de France avec huit points d’avance sur le troisième. L’ancien joueur marseillais Christophe Dugarry a donné son sentiment sur la première partie de saison réussie des hommes d’Andre Villas-Boas. Il félicite notamment l’excellent état d’esprit des joueurs olympiens qui montrent une détermination folle pour remporter les matchs…

C’est une Ferrari et le moindre détail peut dérégler la machine– Dugarry

« Même si Payet ne joue pas, les marseillais ont de l’avance et n’ont rien à craindre. Quand on analyse le contenu des matchs, ils ont une part de réussite pour gagner, et les marseillais savent saisir leur chance. Ils mettent les ingrédients pour remporter les matchs, avec de l’envie, de la rage et de la solidarité. Contre Rennes, AVB fait des changements pour ne pas perdre le match, au final l’OM gagne avec le but du symbole Strootman. L’OM gagne le match qu’il fallait et je suis content pour eux, car ils retrouvent de la sérénité. Après il ne faut pas qu’il y est une catastrophe. Ce serait quand même un sacré revers si Marseille ne conservait pas cette 2e place. Mais attention, c’est une Ferrari et le moindre détail peut dérégler la machine. Mais les équipes concurrentes ne mettent pas une pression folle… » Christophe Dugarry— Team Duga