City – OM (3-0) Kamara : « Ils ont tellement la possession, ils font tellement courir l’adversaire… »

La réaction de Boubacar Kamara après la défaite de l’Olympique de Marseille contre Manchester City (3-0) ce mercredi soir lors du dernier match de la phase de groupe de la Ligue des champions.

On a eu de bonnes intentions, mais…

« C’est une déception, car on était venu chercher un résultat. On a eu de bonnes intentions, mais on n’a pas su concrétiser les occasions qu’on a eues. On ne devait pas prendre ce premier but… Ils ont tellement la possession, ils font tellement courir l’adversaire que dès qu’on reçoit la balle il faut rester lucide et ça c’est difficile. C’est une équipe très difficile à jouer. Ils ont des joueurs de grande qualité. Il faut maintenant qu’on se concentre sur le championnat pour poursuivre notre série et battre Monaco » Boubacar Kamara – Source : RMC Sport (09/12/2020)