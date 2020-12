City – OM : Les probables titulaires marseillais

L’OM va jouer son dernier match de poule et de Ligue des Champions face à Manchester City ce mercredi soir. Voici le onze probable que pourrait aligner André Villas-Boas pour cette rencontre…

L’OM garde encore une petite chance de terminer troisième et d’être reversé en Ligue Europa. Pour cela, il faudra faire un meilleur résultat face à City que l’Olympiakos qui affronte Porto. Le challenge est relevé même si Pep Guardiola a déjà annoncé qu’il ferait jouer une équipe B. André Villas-Boas dispose d’un groupe quasiment au complet pour ce match, seul Nemanja Radonjic (cuisse) est indisponible, tout comme Jordan Amavi. Le coach olympien devrait aligner une équipe type pour cette rencontre…

Un 5-3-2 avec balerdi ?

André Villas-Boas a expliqué mardi en conférence de presse qu’il pourrait encore tenter l’option d’une défense à 5. Mandanda sera titulaire et capitaine face à Manchester City. La défense devrait être classique avec une charnière Caleta-Car / Alvaro dans le cas d’une défense à 4, si c’est à 5 Balerdi pourrait faire son retour. Sakai et son compatriote Nagatomo seront alignés sur les côté. Kamara devrait jouer devant la défense, il seront ensuite 4 pour deux places, ou une seule place selon le systeme choisi. AVB devra choisir entre Rongier, Sanson, Cuisance et Gueye. En attaque, le trio Thauvin / Bendetto / Payet devrait être aligné.

Le onze en 4-3-3

Mandanda

Sakai Alvaro Caleta-Car Nagatomo

Sanson Kamara Cuisance (ou Rongier)

Thauvin Bendetto Payet

Le onze avec une défense à cinq

Mandanda

Sakai Balerdi Alvaro Caleta-Car Nagatomo

Kamara Sanson (ou Rongier ou Gueye)

Payet

Thauvin Bendetto