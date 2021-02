Clasico : Énième coup dur pour l’OM avec un absent de taille ?

Opposé au Paris Saint-Germain ce dimanche à 21h pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille pourrait être amputé de la nouvelle recrue Arek Milik selon les informations de RMC Sport…

Poursuivant le remplacement de Villas-Boas sur le banc de l’OM, Nasser Larguet va pouvoir bénéficier de nombreux retours. Présent en conférence de presse hier, Nasser Larguet n’a pas sur répondre concernant la présence des deux recrues Olivier Ntcham et Arek Milik. Si le premier est incertain d’un point de vue administratif, Larguet a botté en touche pour le second. « Milik est dans les mains des médecins, on verra demain ». Mais tout porterait à croire à un forfait pour le Clasico de demain soir.

Milik absent de l’entraînement ce matin

Selon les informations de RMC Sport, Arek Milik souffrirait toujours d’une blessure à la cuisse. Absent lors de l’entraînement collectif ce matin, on se dirigerait vers un forfait du polonais dimanche soir.

Buteur face au RC Lens mercredi dernier, son absence serait un nouveau coup dur pour l’Olympique de Marseille, après la mise à pied de Villas-Boas et les rumeurs de vente du club perturbant la préparation du Clasico.