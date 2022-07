Claudinho relancé ? Une offre pour Kluivert et Tavares en prêt… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Ribalta aurait réouvert le dossier Claudinho, l’OM aurait faire une offre de 10M€ pour Kluivert et Nuno Tavares en prêt avec OA ?

Claudinho, piste relancée ?

En effet selon le média 90football.fr, les dirigeants marseillais auraient prévu un rendez-vous avec les agents de Claudinho pour dans les prochains jours. Le joueur brésilien de 25 ans est sous contrat avec le Zenith St Petersbourg jusqu’en juin 2026, mais la FIFA l’autorise à rompre son engagement cet été en raison de la guerre en Ukraine. Claudinho a marqué 10 buts et donné 5 passes décisives en 31 rencontres (TCC) la saison passée. Une information confirmée par notre confrère Hakim Zhouri, qui précise que Ribalta est à la manoeuvre…

🔴Mercato: la piste déjà évoqué revient quelque peu…celle menant à Claudinho. Ribalta semble vouloir faire venir le joueur, un rendez vous est pris avec les agents du joueurs.

Ribalta qui l’a déjà recruté semble vouloir le rapatrier avec lui à Marseille… affaire à suivre! — Hakim (@Z_hakos) July 10, 2022

Dominique Baillif spécialiste du football brésilien nous avait dressé le portrait du milieu offensif brésilien, Claudinho.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Grosse « clim » dans ce dossier prioritaire de Longoria?

« Tu ne fais pas venir Claudinho pour le mettre sur le banc » – Baillif

« Pour Claudinho j’ai vu ça hier. Maintenant, c’est vrai que c’est un joueur qui a été proposé à Marseille il y a à peu près un mois, fin mai et l’agent avait eu un premier retour il y a trois semaines que financièrement c’était très compliqué du côté de Marseille parce qu’à l’époque le Zenit demandait un transfert entre 20 et 22 millions d’euros, il a un salaire annuel de 2,5 millions net. Donc à ce moment-là, Marseille avait indiqué à l’agent que financièrement il n’avait pas les capacités pour le faire. Maintenant il y a eu, le retour de la DNCG qui a donné le feu vert du moins pour Marseille, à voir ce que ça va donner, quels seront les moyens financiers. Du côté du Zénit, il y a la FIFA qui a renouvelé la possibilité pour les joueurs étrangers évoluant en Ukraine et en Russie de négocier un départ facilité pour cette année à cause du contexte et de la guerre en Ukraine. Du coup les joueurs étrangers peuvent demander à être prêtés sur une saison, sur des prêts payants ou des prêts gratuits mais on peut faciliter les départs pour les joueurs étrangers. Donc voilà peut-être que financièrement là aussi ça peut changer la donne pour l’Olympique de Marseille. Maintenant, concernant le joueur il est arrivé la saison dernière de Redbull Bragantino, du côté du Zenith il a terminé meilleur joueur, il a été élu meilleur joueur du championnat russe la saison dernière, c’est un joueur qui s’est adapté assez rapidement. » Dominique Baillif – Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)

Offre de 10M€ pour Kluivert ?

Avec l’arrivée d’Igor Tudor pour remplacer Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM, le mercato estival a changé d’orientation. Plusieurs pistes comme Bazoer ou Kluivert ne semblaient plus dans le viseur de Longoria. Cependant, la presse italienne insiste pour le milieu offensif de l’AS Roma…

Alors que le montant de 14M€ semblait avoir refroidi les dirigeants marseillais et que le quotidien régional la Provence expliquait que la piste Justin Kluivert était abandonnée suite au départ de Jorge Sampaoli, on y croit toujours en Italie. En effet, selon Il Romanista, l’OM serait toujours actif dans le dossier de Justin Kluivert. Igor Tudor aurait validé son profil et donné son feu vert, Pablo Longoria aurait fait une offre de 10M€. Même si les deux clubs ont une bonne relation, l’AS Roma espère un chèque de 14,5M€ soit le montant de l’option d’achat que possédait Nice en fin de saison. A suivre…

Ils vont aller sur des prêts, sur des opportunités, sur des joueurs libres – Le Mée

« Je dirais qu’il vaut mieux prendre des espagnols et des italiens que des anglais pour diriger un club de foot. Donc les gens le perçoivent bien parce qu’ils connaissent le ballon. À la sortie, tu vois le résultat, forcément tout n’est pas parfait, y a des joueurs qui fonctionnent mais aussi des joueurs qui ne fonctionnent pas. Tu peux faire la liste des joueurs qui ont été payés cher pour rien, des Lirola etc…ou la liste des joueurs qui ont bien fonctionné. La finalité c’est d’arriver à un résultat, le club est en Champions League et cela fait longtemps qu’il fallait y retourner. Le président après trois bilans à moins 80 millions, il fallait qu’il retourne en Champions League pour pouvoir un petit peu payer ce qu’il avait engagé comme argent. C’est pour ça que je pense qu’ils ne feront pas de folies. J’ai parlé avec Pablo il y a une dizaine de jours, ils ne feront pas de folies sur les prix de montant de transfert. Ils vont aller sur des prêts, sur des opportunités, sur des joueurs libres. Ils vont être sur un marché hyper agressif et aujourd’hui tu as des coups à faire, vu le marché, tu arrives à trouver des joueurs et faire des bonnes affaires. Après quand tu n’as pas l’argent, tu n’as pas le choix et donc ils sont obligés de travailler de cette manière là. Ribalta connaît la moitié de l’Europe et Longoria l’autre moitié donc ce n’est pas un vrai problème de connexion ou de réseaux. Le truc c’est d’arriver en premier sur les dossiers et d’arriver à convaincre les joueurs de venir. » Yvan Le Mée source : RMC (16/06/2022)

Tavares en prêt avec OA?

Igor Tudor est le nouveau coach de l’Olympique de Marseille. Depuis son arrivée, les consultants et correspondants en Italie affirment que l’entraîneur croate apprécie beaucoup les systèmes à trois défenseurs centraux et donc l’utilisation de pistons.

A droite, Clauss et Yan Couto sont étudiés comme des pistes sérieuses… A gauche, dans l’effectif il n’y a qu’Amavi et Sead Kolasinac. Pas sûr que cela suffise en terme de niveau pour les exigences du nouvel entraîneur.

A LIRE : Mercato OM : « Il est très rapide, il a une très bonne qualité de dribble »

La piste menant à Nuno Tavares aurait été relancée. Le Portugais est sous contrat avec Arsenal et The Sun explique dans un article que l’Olympique de Marseille négocierait un prêt avec option d’achat. Le tabloïd anglais ajoute que cette piste serait la priorité d’Igor Tudor à ce poste.

Je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).