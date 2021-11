Clermont – OM : « On avait encore un arbitre Ligue 1 façon cowboy ! »

L’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 0-1 sur la pelouse de Clermont ce dimanche soir. Malgré la victoire, les supporters ont un goût amer après avoir vu l’arbitrage de ce match.

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille repart avec les trois points de Clermont après une victoire sur le score de 0-1 grâce à un joli but de Cengiz Ünder. Mais malgré cette victoire, les supporters marseillais ne sont pas totalement satisfaits.

C’est ce genre d’incohérence dans l’arbitrage qui m’énerve le plus en fait — Nicolas Filhol

En effet, les joueurs n’ont pas réussi à enfoncer le clou face à Clermont et enchaîner les buts. Autre problème dans cette rencontre : l’arbitrage qui a apporté beaucoup de frustration… Dans notre débrief d’après-match ce dimanche soir, notre journaliste Nicolas Filhol est d’ailleurs revenu sur les décisions de l’arbitre du soir Benoît Millot.

A LIRE AUSSI : Debrief Clermont – OM : Victoire compliquée, Under décisif, turnover mais retour sur le podium!

« L’arbitrage ne fait pas tourner le match ce soir mais par contre, il est particulièrement irritant. Je trouve que l’on avait encore un arbitre Ligue 1 version cowboy qui a balancé des cartons jaunes à foison surtout contre les Marseillais. Le truc qui m’a particulièrement énervé ce soir, c’est quand Gerson prend un coup de coude et qu’il tombe, l’arbitre ne siffle pas. Ok, très bien ! On laisse jouer, moi ça ne me gêne pas que l’on laisse jouer sur des contacts ! Mais un quart d’heure plus tard, Saliba, sa main traine un peu sur le visage d’un joueur. C’est presque moins violent que l’action sur Gerson… Et là, c’est carton et coup-franc ! C’est ce genre d’incohérence dans l’arbitrage qui m’énerve le plus en fait. A un moment donné, soit tu siffles tout pareil soit ce n’est pas possible. Parce que ça crée ce sentiment-là, de dire que cet arbitre n’aime pas les Marseillais. Sur les mêmes actions, il ne siffle pas la même chose ! C’est aussi le problème de cet arbitrage-là. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (31/10/21)

Debrief Clermont – OM : Victoire compliquée, Under décisif, turnover mais retour sur le podium!

L’Olympique de Marseille prend les trois points face à Clermont ! Voici le replay du debrief diffusé direct avec Benjamin Courmes, Nicolas Filhol, Rayane Benmokrane et Mourad Aerts !