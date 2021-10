Match Ligue 1 Clermont – OM : Quelle heure ? Quelle chaîne TV ?

Opposé à Clermont ce soir, l’Olympique de Marseille peut distancer ses concurrents au podium. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Confronté aux clermontois pour la douzième journée de championnat, l’Olympique de Marseille essaira de se relever après ses deux matchs nuls consécutifs face au PSG et à l’OGC Nice.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Clermont aura lieu dimanche à 20h45 au Stade Gabriel-Montpied. Le match sera retransmis sur Amazon Prime Video.

Clermont – OM en Streaming

Pour regarder Clermont – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme Amazon Prime Video.

Les commentaires en direct du match Clermont – OM

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre site www.footballclubdemarseille.fr. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

« On espère au plus vite retrouver la victoire » — Sampaoli

« On s’attend toujours à plus, mais on vient d’affronter des adversaires très forts. C’était des matchs équilibrés, on aurait pu gagner, mais ça aurait aussi pu basculer dans l’autre sens. Mais c’est vrai qu’on espère au plus vite retrouver la victoire. (… ) On surveille avec attention chaque joueur. On a en ce moment un calendrier chargé avec des matchs à forte intensité, ça peut avoir une influence sur la prestation des joueurs, il faut en prendre en compte avant le match du week-end, ça comme le fait qu’on a un match décisif contre la Lazio la semaine prochaine. En considérant tout ça, on va essayer de trouver les meilleures options pour le match de dimanche. » Jorge Sampaoli – Conférence de presse (29/10/2021)

L’OM affronte le Clermont Foot à 20h45 à l’occasion de la 12e journée du championnat ce dimanche soir à 20h45. Voici le onze que pourrait aligner l’entraineur argentin de l’Olympique de Marseille face aux clermontois.

Le onze de départ probable de l’OM face à Clermont

P.Lopez

Saliba Alvaro Luan PeresKamara

Guendouzi Gueye

Dieng Payet GersonMilik