Clermont peste contre l’arbitrage favorable à l’OM…

L’Olympique de Marseille est parti s’imposer deux buts à zéro hier soir à Clermont Ferrand. Les hommes de Tudor se sont notamment imposés grâce à un pénalty (justifié) d’Alexis Sanchez en toute fin de première mi-temps…

Pour l’entraineur de Clermont, l’arbitrage a fait basculer le match en faveur des Marseillais.

La victoire de l’OM est dans la logique des choses malgré tout

Il y a une certaine déception car nous avons bien manoeuvré l'OM, qui est impressionnant. On doit mener au score. Il y a penalty sur Wieteska et le Marseillais (Pau Lopez) arrive en retard. Et sur le premier but, il n'y a pas faute au départ sur le coup franc qui amène une main involontaire. Mais la victoire de l'OM est dans la logique des choses malgré tout. Marseille a une très belle équipe et nous avons su nous hisser à son niveau par moments. Et ça, c'est intéressant. » Pascal Gastien – Source : L'Équipe

