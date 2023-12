Coach Courbis l’affirme, « ça faisait longtemps que je n’avais pas vu une équipe aussi mauvaise jouer contre l’OM »

Sur RMC, Rolland Courbis s’est exprimé sur le maintien de Pierre Sage au poste d’entraîneur de Lyon. Pour l’ancien coach de l’OM, il n’y a pas vraiment mieux sur le marché.

Après avoir viré Laurent Blanc et Fabio Grosso, Lyon fait confiance à Pierre Sage en intérim. L’entraîneur français n’a pas démérité face au RC Lens avant de se prendre un 3-0 au Vélodrome face à l’OM. Pour Rolland Courbis, malgré cette déroute prise contre les Marseillais, Pierre Sage reste une bonne solution afin de terminer la saison avec sérénité.

« Trouver mieux, ce sera difficile. Il y a une petite amélioration dans le jeu de l’OL avec une organisation cohérente et logique. Je n’ai pas vu d’amélioration sur le plan défensif car sur le 3-2 contre Lens, je vois deux buts évitables. Pareil à Marseille sur le 3-0 qui était inquiétant car ça faisait longtemps que je n’avais pas vu une équipe aussi mauvaise jouer contre l’OM, constate Rolland Courbis dans le podcast After Lyon sur RMC. Sur le match de Toulouse, le scénario aurait pu être différente si le penalty avait été marqué. Mais il a été arrêté par Lopes, j’espère pour lui et pour l’OL que cet arrêt sur penalty dans une période où tout le monde a marqué, va les aider. Le retour en forme de Lyon ne tient pas à grand-chose. La joie de Lacazette avec Pierre Sage, c’était sympa. Cet entraîneur, je le trouve cohérent dans ses choix et très bon dans sa communication. Tout ce qu’il dit est cohérent, il ne s’affole pas. J’aimerais le voir réussir et poursuivre à Lyon car ce sera difficile de trouver un entraîneur meilleur que lui »