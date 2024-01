Mercato Concurrents OM: une piste de Longoria confirme des discussions avec deux clubs de Ligue 1

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, OGC Nice, LOSC, Rennes…) L’Olympique de Marseille doit composer avec sept absents durant la CAN, qui se déroule jusqu’au 11 février prochain. Cité à plusieurs reprises comme une recrue potentielle dans le club olympien, Denis Bouanga a confirmé ce vendredi sur BeIN Sports qu’il était en discussions avec deux clubs de Ligue 1.

Il y a plusieurs semaines maintenant, le nom de Denis Bouanga a été cité du côté de l’OM. L’international gabonais, compatriote de Pierre-Emerick Aubameyang, s’est illustré en MLS avec Los Angeles en devenant le meilleur buteur du championnat américain. Malgré ses belles performances, le joueur de 29 ans aimerait revenir en Europe comme il l’expliquait à Maine Libre dernièrement:« Mon objectif est clair et affiché, je souhaite revenir jouer en France ou dans un club européen, notamment pour me rapprocher de ma famille. C’est maintenant qu’il faut accrocher le train […] La période est plus propice qu’en juin car la compétition aura repris et qu’il sera plus difficile pour le club de laisser partir un joueur.»

Bouanga confirme des discussions avec Rennes et Lens

L’ancien stéphanois se serait entretenu avec Rennes et Lens: « Moi, je veux (finir mon aventure américaine). Je l’ai dit en conférence de presse que j’aimerais retourner en Europe, pourquoi pas en France. C’est, comme je l’ai dit pour me rapprocher de ma famille. J’ai des contacts en France, mais voilà comme vous le savez, le marché de janvier est difficile, a confié Bouanga. Le résultat ne dépend pas que de moi. J’attends quand même jusqu’à la fin du mois pour avoir des offres. Mais je me sens bien à Los Angeles, donc ce n’est pas pour autant que je ne veux pas être dégoûté de rentrer. Rennes et Lens ? Je pense qu’il y a des contacts, je ne vais pas tout dévoiler. Il y a des contacts, mais ça ne tient pas qu’à moi. J’aimerais revenir en France auprès de mes parents », a-t-il ajouté.