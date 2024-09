Comment Benatia a convaincu De Zerbi de venir à Marseille !

Dans un entretien à Biens Sport, Medhi Benatia a révélé quelques informations sur le mercato d’été de fou. Le conseiller sportif a notamment indiqué comment il a réussi à convaincre Roberto De Zerbi.

L’Olympique de Marseille a su totalement se renouveler cet été, grâce à un Medhi Benatia de grande envergure mais également grâce à un nouveau coach de renommé international. En effet le coup du mercato c’est bien d’avoir réussi à attirer Roberto De Zerbi dans la cité phocéenne. Le tacticien italien a ensuite été une pièce maîtresse dans la venue de grands joueurs comme Greenwood ou Rabiot. Mais comment Medhi Benatia a-t-il réussi à attirer l’un des coachs les plus en vues ces dernières années. « Quand on a vu qu’il était en train de résilier, on a pris des renseignements. Pablo (Longoria) était déjà en très bon rapport avec l’agent du coach. Il avait essayé de le faire venir auparavant. J’y suis allé un peu au culot, j’ai pris mon téléphone et je l’ai appelé », a confié Benatia. « Je lui ai dit : ‘Écoute Roberto, il faut que je te parle, il y a ce projet-là. Je sais que ça semble un peu fou aujourd’hui mais je te demande juste de m’écouter’… On a eu une discussion qui a été très transparente, elle a duré très longtemps », a indiqué l’ancien défenseur de la Juventus. « Je lui ai expliqué un petit peu mon mode de fonctionnement, comment je voyais ce club et où est-ce qu’on était aujourd’hui parce que je ne pouvais pas lui mentir. », et Medhi Benatia disposait déjà d’un gros atout en main, le fait que Roberto De Zerbi « adorait » déjà l’OM. « C’est un passionné, il a besoin d’un tel contexte avec des gens vrais autour de lui. C’était le vrai départ de ce projet, c’était ce maillon fort qui fait que tout devient plus facile. »

