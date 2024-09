Acherchour explique pourquoi l’OM peut jouer le titre cette saison !

Walid Acherchour a donné son avis sur les performances de l’Olympique de Marseille, hier soir sur le plateau de l’After Foot. Il a notamment évoqué le match contre l’Olympique Lyonnais et le potentiel de l’équipe phocéenne.

L’Olympique de Marseille a très bien commencé sa saison ! Invaincus pour l’instant (4 victoires et 1 nul), les hommes de Roberto De Zerbi sont considérés comme les principaux concurrents du Paris Saint-Germain cette saison. Les deux équipes occupent d’ailleurs la première place de Ligue 1, égalités avec l’AS Monaco (13 points).

« Il y a peut-être une fenêtre de tir pour l’OM »

🔵⚪🎙️ @walidacherchour sur l’OM : « Une équipe est née. Quand tu vois toutes les images après cette victoire à Lyon, c’est pas anodin. Je te dis pas que l’OM va gagner le titre, mais Rabiot va arriver, Wahi n’a pas commencé sa saison. S’il y a une possibilité c’est cette saison. » pic.twitter.com/hHMdVUxAcN — After Foot RMC (@AfterRMC) September 24, 2024

Walid Acherchour a commencé par évoquer les dernières performances des hommes de Roberto De Zerbi. « S’il y avait une possibilité pour l’Olympique de Marseille, ça serait cette saison. », estime l’éditorialiste de l’After Foot. « Le Paris Saint-Germain est une équipe qui est redoutable collectivement, mais je trouve qu’il y a peut-être une fenêtre de tir pour l’OM […] Ces derniers jours donnent le sentiment qu’une équipe est née à Marseille. Un match comme celui contre Lyon, quand tu as des circonstances défavorables, que tu as provoquées ou non, normalement tu dois le perdre. Là, ils ont gagné aux forceps avec des joueurs qui n’étaient pas prévus. Quand tu vois toutes les images après cette victoire et le calendrier de l’OM, tu te dis qu’il y a un capital points et une dynamique qui peut être lancée avant d’affronter le PSG. »

« Marseille pourra devenir une équipe très forte ! »

Le commentateur sportif a poursuivi en énumérant les différentes améliorations que l’Olympique de Marseille pourrait apporter à son effectif. « Il y a des perspectives intéressantes autour de l’OM, surtout quand on voit que Rabiot n’est pas encore là, que Wahi n’a pas démarré sa saison et que la défense marseillaise n’est pas encore tout à fait au point », a expliqué Walid Acherchour. « Je ne dis pas qu’ils vont forcément remporter le titre, mais quand il seront au point, parce que j’estime qu’il y aura une progression, Marseille pourra devenir une équipe très forte ! », a-t-il conclu.

À lire aussi : OM : « Rulli arrive à déstabiliser le tireur ! »

À lire aussi : OM version Juve, la polémique Benatia / Bastien, Carboni ça traine…