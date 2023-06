Comment la CAN peut d’avantage impacter la saison de l’OM ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

La Coupe d’Afrique des Nations fait son retour cette année, pour les clubs détenteurs d’internationaux africains, cette période est toujours délicate à gérer. Cette année, l’OM pourrait se voir particulièrement affectée par la CAN et l’absence de plusieurs cadres.

La prochaine Coupe d’Afrique des Nations se déroulera du 13 Janvier au 24 février 2024 en Côte d’Ivoire. L’OM pourrait donc se voir privé de certains ses cadres en début d’année prochaine. Le club phocéen possède actuellement trois internationaux africains en lice pour participer à la CAN dans son groupe professionnel : Amine Harit (Maroc), Azzedine Ounahi (Maroc) et Chancel Mbemba (RDC).

En cours de saison, certains clubs décident de ne pas laisser leurs joueurs partir disputer la CAN, ce qui provoque souvent des polémiques. En 2021, Pablo Longoria avait laissé partir Pape Gueye et Bamba Dieng, qui ont terminé champions d’Afrique avec le Sénégal.

L’OM devrait donc perdre plusieurs joueurs temporairement cet hiver et le mercato olympien devrait s’articuler en fonction de cette donnée aussi.

Le Congo de Chancel Mbemba miraculé ?

Hier soir, la République démocratique du Congo s’est complètement relancé dans la course à la qualification pour la CAN en battant le Gabon (2-0). La RDC était dernière de son groupe et le Gabon premier avant le match d’hier, les Léopards sont désormais en tête en attendant la rencontre entre le Soudan et la Mauritanie.

À une journée de la fin, toutes les équipes peuvent encore se qualifier et la dernière rencontre sera décisive pour Chancel Mbemba et les siens qui ont désormais leur destin entre leurs mains.

La RDC affrontera le Soudan le 4 juillet et devra s’imposer pour assurer sa qualification.

Un nouveau Lion de l’Atlas à l’OM ?

En plus d’Azzedine Ounahi et Amine Harit, un autre international marocain pourrait rejoindre la Canebière. Le défenseur central de Besiktas, Romain Saïss serait en discussions avancées avec l’OM. Selon RMC, le capitaine des Lions de l’Atlas aimerait rejoindre Marseille.

🔄L’OM veut Romain Saïss.

Discussions avancées pour un contrat de 2 ou 3 ans. Besiktas souhaite récupérer 4M€, mais un accord pourrait être trouvé en-dessous de cette somme.

L’international marocain veut rejoindre l’OM. (RMC) #TeamOM pic.twitter.com/2MF0WaX0r1 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) June 16, 2023

Avec la potentielle arrivée de Romain Saïss et la qualification toujours en jeu pour Chancel Mbemba, l’OM devra sûrement encore se renforcer en défense pour ne pas se retrouver en sous-effectif lorsque la CAN arrivera, en janvier.