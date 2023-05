Ex OM : Mauvaise nouvelle pour Bamba Dieng !

Après avoir été poussé vers la sortie lors des deux dernières périodes de mercato, Bamba Dieng a finalement quitté l’OM pour rejoindre Lorient en janvier dernier. Après des débuts pas très convaincants, l’attaquant sénégalais s’est blessé à la cheville.

Lorient et son entraineur Régis Le Bris va devoir se passer des services de Bamba Dieng. En effet, Ouest France rapporte les propos de l’entraîneur des Merlus, qui « a acté ce vendredi midi en conférence de presse le forfait de l’attaquant sénégalais, qui ne rejouera plus cette saison. Ce dernier était sorti sur blessure face à Lens (1-3) le week-end dernier, touché à la cheville seulement 10 minutes après être entré en jeu. »

Saison terminée pour Dieng !

Bamba Dieng, sorti sur blessure, suite à cette action (choc avec Brice Samba) la cheville a tourné#FCLRCL @Francebleubzh pic.twitter.com/ORmabNFhsg — Greg Robin (@gregrobin56) May 21, 2023

Arnaud Huchet, journaliste au service des sports de Ouest France est revenu pour FCM. sur l’intégration du joueur de 23 ans.

Dieng a du mal à faire oublier Moffi

Arnaud Huchet s’était confié à Football Club de Marseille en avril dernier : « Son intégration prend du temps. Le joueur qu’il remplace (Terem Moffi) était installé à Lorient depuis quelques années. Il a marqué de nombreux buts sur plusieurs saisons. Pour l’instant, ce n’est pas une totale réussite. Il y a eu quelques buts, Dieng montre des choses intéressantes dans le jeu mais il a du mal à faire oublier Terem Moffi. »

Notre journaliste Nicolas Filhol se demandait lui l’intérêt de vendre Dieng pour miser autant sur Vitinha pour cette fin de saison. « Il y a des chances pour que Dieng fasse un gros match contre l’OM. Il risque de faire parler sa vitesse. On l’a définitivement vendu, il n’y a pas de retour en arrière. Lorsque je vois le niveau de Vitinha et son utilisation, est ce qu’il y avait un intérêt à court terme de vendre Dieng 10 millions pour le recruter contre le triple de cette somme ? Je ne suis pas sûr. Bamba Dieng apportait de la vitesse dans la profondeur. C’est un profil très différent des autres joueurs que l’on a dans l’effectif. On n’a plus ce genre de joueur dans l’équipe. La vitesse et la profondeur, ce ne sont pas les qualités de Vitinha. Je suis un peu sceptique. »