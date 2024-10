Comment regarder le match OM Angers GRATUITEMENT ! (en streaming ou à la TV)

Après sa première défaite de la saison contre Strasbourg, l’Olympique de Marseille doit se relancer dès ce soir en accueillant Angers au stade Vélodrome lors du match d’ouverture de la 7e journée de Ligue 1. Comment regarder le match en direct en streaming ou à la télévision gratuitement ? On vous explique tout…

Pour cette septième journée de Ligue 1, l’OM reçoit le SCO Angers au stade Vélodrome. Les marseillais doivent impérativement s’imposer devant leurs supporters pour ne pas risquer de se faire distancer par le PSG et Monaco co-leaders du championnat

Roberto De Zerbi pourra compter sur le retour de Léo Balerdi en défense. Le défenseur argentin devrait retrouver sa place dans la charnière centrale avec Brassier après avoir purgé son match de suspension contre Strasbourg le week-end dernier. Le coach olympien devrait ainsi pouvoir aligner une composition proche de son équipe type même si Merlin est toujours forfait pour cette rencontre.

A noter que vous pouvez regarder ce choc entre l’OM et Angers GRATUITEMENT ce vendredi à 20h45 sur DAZN ! En effet la plateforme spécialisée dans le sport et détendeur des doits de la Ligue 1, propose un essai gratuit de 7 jours vous permettant ainsi de voir le match de l’OM sans frais.

Jusqu’au 13 octobre, profitez d’une période d’essai de 7 jours pour regarder les matchs de la Ligue 1 McDonald’s gratuitement sur la plateforme de streaming DAZN. Une fois le délai passé, vous pouvez souscrire l’offre DAZN Unlimited au prix de 29,99 euros par mois, avec un engagement de douze mois. Quant à l’offre DAZN Unlimited au prix de 39,99 euros par mois, elle est sans engagement et résiliable à tout moment. Vous retrouvez huit des neuf matchs de chaque journée de championnat en direct, et sur l’écran de votre choix. La neuvième rencontre est, quant à elle, retransmise en différé le samedi à partir de minuit. En plus des matchs, la plateforme de streaming sportif DAZN vous propose des documentaires exclusifs et des reportages inédits consacrés à l’actualité de la Ligue 1 McDonald’s, aux joueurs et aux temps forts de la saison en cours.