Concurrent OM : Aulas jubile et veut s’allier à Nasser pour plus de places en Coupe d’Europe !

L’Olympique de Marseille va retrouver la Ligue des Champions cette saison. En attendant, les deux derniers clubs français en lice dans l’actuelle édition continuent de performer…

En effet, samedi soir, c’est Lyon qui s’est qualifié pour les demi-finales de l’actuel tournoi de Lisbonne en venant à bout de Manchester City (3-1). Une performance qui fait bien sûr jubiler Jean-Michel Aulas.

⁦@OL⁩ ⁦@LFPfr⁩ ⁦@FFF⁩ ⁦@leprogreslyon⁩ Quand on aime et qu’on a 1 institution forte comme l’OL on peut être très heureux : pour tous les supporters qui aiment et supportent l’OL #tousunisavecOL pic.twitter.com/q16q1tYThk

— Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) August 16, 2020