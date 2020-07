Ligue 1 : Apaisement entre Lyon et le PSG… Aulas vise l’OM d’Eyraud ?

Le PSG et Lyon vont s’affronter ce vendredi en finale de la Coupe de la Ligue. Selon le Parisien, l’heure serait à l’apaisement entre les deux clubs dirigés par Nasser Al-Khelaïfi et Jean-Michel Aulas. Le président Lyonnais aurait dans son collimateur Jacques Henri Eyraud…

Avant de jouer cette (dernière) finale de Coupe de la Ligue, l’ambiance semble apaisée entre le PSG et Lyon. Les deux clubs se seraient trouvé un ennemi commun selon le journal le Parisien; la LFP et son directeur exécutif Didier Quillot. L’arrêt de la saison et l’attribution des droits à Mediapro plutôt qu’à beIN Sports seraient les principales raisons de cette inimitié. De plus, le président Aulas accuserait le président de la Ligue de favoriser l’OM…

Aulas et Eyraud ne se supportent pas ?

Selon le Parisien, Jean Michel Aulas « ne supporte pas » Jacques-Henri Eyraud, « qui le lui rend bien ». Des passes d’armes entre les deux présidents ont eu lieu lors du confinement après la sortie médiatique de JMA demandant une saison blanche. Depuis la tension est palpable entre les deux hommes, des prises de becs ont eu lieu lors de réunions. Aulas semble donc avoir oublié tous ses griefs envers le PSG et se rapproche de Nasser Al-Khelaïfi…