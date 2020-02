Concurrent OM : Battre la Juventus, Lyon en « petit Ajax »… Le craquage d’Aulas !

Ce mercredi, Lyon affrontera la Juventus en Ligue des Champions. Dans un entretien accordé au Figaro, Jean-Michel Aulas rêve d’une qualification et voit son club comme le Petit Ajax.

Ce mercredi, Lyon affrontera la Juventus de Cristiano Ronaldo. Avant la rencontre, Jean-Michel Aulas, le président du club français s’est entretenu avec Le Figaro.

On mériterait de les battre et de se qualifier

Dans son interview, il avoue rêver d’une qualification face au club italien, comme a pu le faire l’Ajax de la saison dernière…

« Rêver, ce n’est pas maudit, encore moins blasphémer. C’est le sport. Ces matchs arrivent à point nommé, peut-être pas sur le plan sportif car on a eu énormément de blessures qui nous ont pénalisés, mais comme on est en bonne situation économique, on a pu, peut-être, compenser les blessures. On mériterait de les battre et de se qualifier. (…) Quand j’ai vu Leipzig faire ce match fantastique contre Tottenham, ou Dortmund face au PSG, même l’Ajax éliminer la Juventus l’an dernier… C’est prétentieux ce que je vais dire, ce sera pointé du doigt, mais Lyon est un petit Ajax. Avec moins de résultats qu’on voudrait en Ligue 1, mais l’OL a ce qu’il faut pour créer un exploit fantastique »

Jean-Michel Aulas – Source : Le Figaro