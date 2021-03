Concurrent OM : Depay pousse un gros coup de gueule contre le Gouvernement !

Privé de sélection avec les Pays-Bas, Memphis Depay a poussé un gros coup de gueule contre le Gouvernement français sur les réseaux sociaux.

Ces derniers jours, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 se sont mis d’accord pour ne pas laisser leurs joueurs sélectionnés quitter l’Europe lors du prochain rassemblement des équipes nationales.

Une décision qui a fait du bruit et qui forcément, frustre beaucoup de joueurs qui voulaient rejoindre leurs sélections lors des prochains jours. Sur les réseaux sociaux, Memphis Depay, joueur de Lyon, s’est exprimé à ce sujet. Il réclame au gouvernement français de le laisser rejoindre les Oranje !

« Gouvernement français, puis-je s’il vous plaît rejoindre l’équipe nationale des Pays-Bas ce lundi? Ce serait juste puisque vous faites tous une exception pour l’équipe de France qui se déplace en dehors de l’Europe pour jouer des matchs !!! » Memphis Depay – Source : Twitter (19/03/21)

French government can I please join the national team @OnsOranje on Monday. That would be fair since y’all make an exception for the France national team that travels outside of Europe to play games as well!!! @EmmanuelMacron @UEFAcom_fr @OL

— Memphis Depay (@Memphis) March 19, 2021