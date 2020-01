Concurrent OM : Garcia en passe d’obtenir 4 recrues dès cet hiver de la part d’Aulas ?

Si l’entraîneur de l’Olympique de Marseille fait actuellement des pieds et des mains pour ne pas perdre de joueurs cet hiver, celui de Lyon recrute à tout va…

Après Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere (prêté pour la seconde partie de saison au Havre), les Lyonnais seraient en passe de boucler une troisième recrue : Bruno Guimaraes. Ce milieu de terrain de 22 ans aurait choisi ces dernières heures le club de Jean-Michel Aulas plutôt que l’Atlético Madrid qui était également sur le coup. L’Équipe et RMC confirment l’information alors que Globoesporte, média brésilien, parle d’une transaction avoisinant les 25 millions d’euros et les cinq ans de contrat !

Toko Ekambi (plus de 15M€ si le prêt se transforme en achat), Kadewere (15M€), Guimaraes (25M€) et ça pourrait continuer ! En effet, en conférence de presse hier Rudi Garcia a réitéré sa volonté de recruter un défenseur supplémentaire.

« C’est compliqué pour moi de compter sur Mapou (Yanga-Mbiwa). Je n’ai pas retrouvé le Mapou de la Roma. J’espère qu’on va avoir une recrue à ce poste de défenseur central. Si on ne trouve pas, on se débrouillera autrement »

Rudi Garcia – Source : Conférence de presse site officiel