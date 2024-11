Concurrent OM : Grégory Schneider dénonce un maintien de l’OL acheté à crédit !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Grégory Schneider, journaliste à Libération, a dénoncé la gestion de l’Olympique Lyonnais par son propriétaire américain, John Textor. Invité sur le plateau de L’Équipe du Soir, Schneider n’a pas hésité à critiquer la manière dont l’OL a réussi à éviter la relégation la saison dernière, parlant d’un maintien « acheté à crédit ».

Selon Grégory Schneider, le maintien de l’OL en Ligue 1 la saison dernière n’a pas été le fruit d’un sursaut sportif, mais d’une gestion financière douteuse. Le journaliste a affirmé que Lyon avait « acheté » sa survie en Ligue 1 grâce à un financement à court terme, sans véritable plan de long terme. Il a ainsi lancé : « Ils ont mis 50 plaques, ils se sont sauvés comme ça ». Une accusation qui fait référence à l’utilisation de crédits pour couvrir les dettes et maintenir le club à flot.

Schneider a également rappelé que le club avait atteint la finale de la Coupe de France « à crédit », ce qui renforce son analyse d’une gestion basée sur des solutions financières temporaires plutôt que sur une stratégie durable.

Un maintien obtenu « à crédit » : la critique de Schneider

Le journaliste a aussi critiqué la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) pour sa gestion laxiste, soulignant qu’elle aurait dû être plus stricte plus tôt. « Ils auraient pu être plus durs avant, ils ont décidé que c’était aujourd’hui », a-t-il déploré, insinuant que la DNCG avait laissé passer des signes d’alerte trop longtemps avant de réagir officiellement.

John Textor face aux critiques

Ces propos viennent ajouter de l’huile sur le feu pour John Textor, dont la gestion du club est régulièrement remise en question. L’OL, malgré de nombreux investissements sous son règne, peine à retrouver sa stabilité tant financière que sportive. Si Lyon veut regagner sa place parmi les grandes équipes françaises et européennes, il sera essentiel de stabiliser ses finances et d’adopter une gestion plus transparente et pérenne.