Mercato OM : Mbemba donne une grosse indication sur son futur proche !

Mis au placard depuis le début de saison par la direction de l’OM et son entraîneur Roberto De Zerbi, Chancel Mbemba semble avoir pris une décision claire concernant son avenir. Le défenseur central de 30 ans, qui reste néanmoins un titulaire en sélection avec la République Démocratique du Congo, a exprimé publiquement son souhait de quitter l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato hivernal.

Après la défaite de la RDC face à la Guinée (1-0) dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2024, Mbemba a fait des déclarations qui laissent peu de place au doute sur ses intentions : « J’ai un contrat avec Marseille. J’espère (partir de l’OM) en janvier, quand Dieu le veut. Mais quand Dieu ne décide pas… ce sont les humains. Les humains sont compliqués, chacun regarde ses intérêts. Mais le plus important, c’est de faire notre boulot pour satisfaire tout le monde. » Ces propos, à la fois lucides et teintés de frustration, montrent qu’il est désormais prêt à tourner la page du club phocéen.

A lire : Mercato : Ce consultant sur RMC n’exclut pas l’OM pour Pogba !

Mbemba veut partir de l’OM en janvier

Football ! La réaction de Chancel Mbemba après la défaite de la RDC 🇨🇩 contre la Guinée 🇬🇳 (1-0)en eliminatoire de la CAN 2025 . #AFCONQ2025 #GUIRDC #CAN2025 #ChancelMbemba #OM pic.twitter.com/qXwVZSmRjS — Odon Muhindo (@odon_muhindo) November 16, 2024

Depuis le début de la saison, Chancel Mbemba n’a pas disputé une seule minute sous les ordres de De Zerbi, malgré un passé solide en tant que défenseur clé à l’OM. Son absence sur le terrain à Marseille contraste avec ses performances régulières avec la RDC, où il reste un élément incontournable. Le défenseur, sous contrat avec l’OM jusqu’en 2025, semble de plus en plus déterminé à changer d’air, et un départ dès janvier se précise. L’Arabie Saoudite semble être la destination annoncé pour l’ancien du FC Porto.

La situation de Mbemba est devenue un dossier sensible à Marseille. Le club se retrouve dans une position délicate, avec un joueur de son calibre qui n’a plus de place dans l’effectif. La direction veut se débarrasser du joueur et ce dernier veut partir, un terrain d’entente devrait être trouvé en janvier.

En résumé, le défenseur de la RDC a clairement exprimé son désir de partir, et la situation actuelle semble mener à une séparation inévitable. Le mercato d’hiver s’annonce crucial, tant pour le joueur que pour l’Olympique de Marseille, qui devra trouver une solution à ce poste ou l’expérience manque cruellement.