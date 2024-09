Concurrent OM : le coup de gueule de Rothen sur Mbappé !

Après être parti libre, Kylian Mbappé a entamé une action en justice contre le PSG pour des salaires impayés. Alors que les Parisiens se défendent sur les fonds d’un arrangement oral. Une parole pas respectée par Mbappé que dénoncent Jérôme Rothen.

Dans des problèmes juridiques de contrat et d’accord oral, le PSG a été condamné par la commission juridique de la LFP dans l’affaire avec Mbappé. Le club de la capitale a donc 8 jours pour payer les 55 millions d’euros de salaires et de primes d’éthiques à l’ancien parisien. Une affaire qui énerve Jérôme Rothen, pour lui le joueur aurait dû respecter son arrangement. « Il y a eu des tractations, mais pour que Mbappé reprenne l’entraînement avec l’équipe première. Il y a eu arrangement entre le président du PSG et Kylian Mbappé sur le fait que s’il partait libre. D’où les échanges de mail avec les avocats, même s’ils font une erreur de pas avoir la confirmation signée, la preuve ils sont condamnés à payer. Mais quand tu donnes ta parole à quelqu’un et que tu dis je ne partirai pas libre, le club ne sera pas lésé. Tu redis dans la presse en janvier qu’il y a un arrangement, que c’est confirmé en août, et que maintenant tu dis qu’il n’y a pas d’arrangement. C’est quelle parole ça ! »

