Concurrent OM : Le Stade Rennais en LDC, un mercato plus serein ?

Qualifié pour la Ligue des champions, le Stade Rennais va pouvoir aborder le mercato plus sereinement. Le président du club breton, Nicolas Holveck, ne manque pas d’ambition !

Bien aidé par l’ancien marseillais Lucas Ocampos, le Stade Rennais accédera directement à la phase de poules de la Champions League, la saison prochaine. Cette qualification directe offre un challenge sportif, et un apport financier qui permettra à Rennes d’être offensif sur le marché des transferts, comme l’a expliqué au Parisien le président Nicolas Holveck :

On va donc pouvoir avancer dans le mercato plus tranquillement — HOLVECK

« Sur les cibles actuelles, cela ne changera rien. On avait déjà des ambitions importantes, l’actionnaire souhaitant qu’on dispose d’une bonne équipe. On va donc continuer à constituer le groupe avec les trois postes déjà ciblés. Mais on a gagné du temps, lequel temps nous permettra de rester à l’affût des opportunités qui se présenteront à nous en fin de mercato. C’est déjà entre 15 ou 18 millions de plus que la Ligue Europa. Grâce à l’actionnaire, on avait pu prendre le risque d’anticiper une part de ce budget pour être compétitif en cas de tour qualificatif à disputer. Maintenant, ce budget, on l’a. On va donc pouvoir avancer dans le mercato plus tranquillement et obtenir ce joueur ou ces deux joueurs de complément ».

Nicolas Holveck. Source – Le Parisien – 13/08