Concurrent OM : L’énorme montant réclamé par Marcelo Bielsa au LOSC !

Licencié du LOSC pour faute grave en 2017, Marcelo Bielsa demande plus de 19 millions d’euros à son ancien club. Les deux parties comparent aujourd’hui aux prud’hommes de Lille, l’actuel coach de Leeds a tenu à être présent à cette audience et participera en visiophonie…

Marcelo Bielsa a été licencié pour faute grave le 15 décembre 2017 lorsque les résultats de son équipe n’étaient pas ceux espérés par la direction. Le coach argentin demande un préjudice pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée. Sa demande d’indemnisation grimpe à 19 millions d’euros.

Deux contrats différents signés entre Bielsa et le LOSC

Comme écrit dans l’édition du jour de L’Équipe, le coach argentin entend aller au bout de la bataille judiciaire avec son ancien employeur. Après plus de deux ans de procédures, la décision de savoir si le licenciement pour faute grave est fondé ou pas ne sera pas connue avant 3 mois. La direction nordiste reproche à l’ancien entraîneur de l’OM son attitude envers l’ancien président Gérard Lopez, l’ancien directeur général Marc Ingla et l’ancien directeur sportif Luis Campos, ainsi que son attitude envers d’autres salariés du club.

Quant à lui, Marcelo Bielsa reproche au LOSC la signature de deux contrats différents. Le premier signé le 14 février 2017 qui stipule une clause « parachute » qui permet à Bielsa de toucher l’ensemble de ses émoluments en cas de rupture anticipée de son contrat, faute grave comprise. Le second document signé le 1er juillet 2017 a été le seul déposé et homologué par la LFP. Ce dernier ne comprend pas la clause « parachute » et représente la principale cause de pourquoi la commission juridique de la LFP à renvoyé les deux parties vers la juridiction prud’homale compétente. Affaire à suivre…