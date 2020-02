Concurrent OM: Lille bat Rennes avec un but d’un ancien marseillais !

Dans le match d’ouverture de la 23ème journée, le LOSC a battu le Stade Rennais (1-0) et revient à 3 points de son adversaire du soir…

Alors que l’OM se déplace à Saint-Etienne demain soir, deux concurrents au podium s’affrontaient ce soir. En effet, le Stade Rennais qui compte trois points de retard sur les marseillais se déplaçaient à Lille, quatrième du championnat. L’ancien olympien Loïc Rémy a ouvert le score à la quatrième minute et a permis aux lillois de gagner le match 1-0 et de revenir à trois points des bretons. En cas de victoire demain soir, l’OM aurait six points d’avance sur le Stade Rennais…

