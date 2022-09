Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des autres clubs de Ligue 1 et des concurrents de l’OM (LOSC, RC Lens, PSG, Lyon, Rennes, Nice…). Entré à la mi-temps avec les espoirs face à la Belgique, Rayan Cherki est l’auteur de deux passes décisives permettant à la France d’arracher le nul 2-2. Il a ensuite profité de la conférence de presse pour envoyer un message à son entraineur en club, Peter Bosz, pour réclamer plus de temps de jeu.

Rayan Cherki a fait le show sur le terrain hier soir, mais aussi en conférence de presse ! Auteur de deux passes décisives en 2ème mi-temps qui permettent d’arracher le nul face à de valeureux belges, le jeune prodige lyonnais a profité de sa présence en conférence de presse pour envoyer un message à son coach en club, Peter Bosz :

Mon heure viendra à un moment ou à un autre

« Il faut que j’arrive à faire ces choses là sur 90 minutes, j’espère qu’en club j’arriverai à faire la même chose. Je me dis que mon heure viendra à un moment ou un autre. Je suis patient, même si l’impatience comme à se faire ressentir. Mais je ne pense pas qu’il (Peter Bosz) me considère comme un joker parce que je bosse tous les jours, et sur mes entrées j’essaie de montrer que je peux apporter énormément au collectif de mon club. » Rayan Cherki – source : Conférence de presse – 26/09/2022

Pas forcément titulaire avec la sélection espoirs non plus, il ne serait pas contre plus de temps de jeu avec cette équipe et interpelle son sélectionneur, Sylvain Ripoll :

« Vous trouvez qu’on peut compter sur moi tout de suite ? (Sourire) Je ne sais pas, c’est au coach de me le faire ressentir. Après c’est clair que j’essaie de faire mon maximum, que ce soit en club ou en sélection, pour prétendre à une place de titulaire et montrer que j’ai ma place. » Source : Rayan Cherki – Conférence de presse – 26/09/2022