Mercato OM est devenu le club français le plus populaire au Chili !

Avec la signature d’Alexis Sanchez à l’OM cet été, la popularité du club a fortement grandie au Chili.

Arrivé cet été à Marseille, Alexis Sanchez est une véritable icone dans son pays d’origine. Depuis sa signature, le club marseillais est devenu un club bien plus observé par les chiliens qu’auparavant malgré les passages à l’OM, entre autres, de l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale chilienne Jorge Sampaoli et du latéral droit Mauricio Isla.

Le club français le plus populaire au Chili

Une tendance observée par Olivier Gangemi, membre de l’OM Fan Club de Santiago :

« Avec Alexis, je pense qu’on est devenu le club français le plus populaire au Chilli. C’est clairement montré d’un cran, il y a des sujets tous les jours sur lui et l’OM, les retransmissions télé sont beaucoup plus fréquentes. En comparaison, Guillermo Maripan joue à Monaco depuis 2019, et on n’en parle quasiment pas! » Source : Olivier Gangemi membre de l’OM Fan Club de Santiago – La Provence 26/02/2022

Ils sont nombreux et implantés partout dans le monde, avec le programme OM Fan clubs ou non. Focus sur les inconditionnels de l’Olympique à Santiago, Barcelone, Casablanca, Kinshasa ou Florence#TeamOM https://t.co/qUninNCJq9 — La Provence OM (@OMLaProvence) September 26, 2022

Alexis Sanchez et le Chili on joués cette semaine face au Maroc. Une défaite décevante 2-0 avec un Alexis Sanchez très discret qui n’est pas arrivé à faire la différence.

