Concurrent OM : Nouveau coup dur pour le LOSC…

Pas de chance pour le LOSC qui ne pourra pas compter sur deux joueurs importants ces dernières semaines : Renato Sancho et Luiz Araujo… Galtier devra faire sans eux lors de la rencontre face aux Girondins de Bordeaux avant que Lyon n’affronte le PSG.

L’OM pourrait réaliser la vraie belle opération de ce week-end. En effet, les Marseillais ont écarté l’AS Monaco en les battant 2-1 au Vélodrome ce samedi. Le LOSC, qui n’est pas au mieux, va devoir faire sans deux joueurs importants : Renato Sanches et Luiz Araujo pour la réception des Girondins de Bordeaux.

Le groupe lillois pour #LOSCFCGB 👊 🚑 Blessés : Araujo, Pied, Sanches

⛔ Suspendu : Bradaric pic.twitter.com/aozmgVoIM8 — LOSC (@losclive) December 12, 2020

LE LOSC DOIT GAGNER POUR RESTER DANS LA COURSE…

Le LOSC devoir s’imposer face à Bordeaux pour ne pas perdre son avance et surtout ne pas se faire distancer par l’OM lorsqu’ils auront rattrapé les deux matchs en retard face à Lens et à l’OGC Nice.

Les Lillois auront ce dimanche deux matchs de plus que l’OM et pourrait en revanche passer devant les Marseillais au classement en cas de victoire… Lyon aura également l’occasion de prendre la seconde place s’ils prennent les trois points face à Paris à 21h. Montpellier revient à 1 point de la course au podium avec sa victoire face à Lens ce samedi soir. Une rencontre qui s’est terminée sur le score de 3-2 pour les hommes de Der Zakarian.

LE PROGRAMME DE LA 14E JOURNEE DE LIGUE 1

Vendredi 11 décembre

ASSE – Angers : 0-0

Samedi 12 décembre

OM – Monaco : 2-1

Lens – Montpellier : 2-3

Dimanche 13 décembre

Nice – Rennes : 13h

Lorient – Nîmes : 15h

Strasbourg – Metz : 15h

Nantes – Dijon : 15h

Brest – Reims : 15h

LOSC – Bordeaux : 17h

PSG – Lyon : 21h