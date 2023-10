Mercato OM : Le choix de Marcelino a fait grincer des dents en interne?

Après le départ d’Igor Tudor, Pablo Longoria a recruté Marcelino, coach espagnol et ami du président marseillais. D’après La Provence, Javier Ribalta ne validait pas du tout cette piste !

Alors que Pablo Longoria a annoncé haut et fort qu’il restait président de l’Olympique de Marseille malgré des tensions avec les groupes de supporters, Javier Ribalta n’a toujours pas donné de réponse concrète. Il aurait même été approché par un grand club de Serie A dont le nom n’a pas filtré. L’OM aurait en revanche démenti cette information.

Ribalta voulait Fonseca

Plus tôt dans la saison, au moment de prendre la décision du successeur d’Igor Tudor, Javier Ribalta penchait plutôt vers Paulo Fonseca. La Provence explique qu’il était le choix numéro 1 de l’ancien dirigeant de la Juventus. Cependant, le Portugais est toujours sous contrat avec le LOSC et n’a pas pu être délogé.

Gennaro Gattuso est donc venu remplacer Marcelino, parti au mois de septembre dernier après quelques matchs et avant le début de l’aventure en Europa League... Laissant un groupe fragilisé par un contexte particulier et une préparation physique discutable, ne permettant pas aux joueurs de tout donner durant 90min avec leur nouvel entraîneur.

Il faut qu’ils refassent une prépa

« Il n’y a pas de construction, il n’y a pas de jeu. Aubameyang est toujours aussi absent. Harit est en train de trouver une place et c’est intéressant puisque c’est quand même un joueur de ballon et est capable de donner une densité technique à cette équipe. Pour le reste, c’est un peu faiblard. Ce n’est pas très convaincant ce que propose l’OM, affirme Daniel Riolo sur RMC. Il y a quand même à chaque fois cet écroulement collectif évident qui te crève les yeux. Je ne sais pas ce qu’ils ont fait pendant la prépa. Je pense qu’ils ont fait une prépa en pensant au dernier tour de barrage, estimant ça passerait pour le premier tour parce que c’était du beurre et que c’était fin août qu’il fallait être là. Tout a été chamboulé parce que l’entraîneur ne trouvait pas la formule, l’équipe qui s’est fait sortir tout de suite, donc le contrecoup mental. Et là ils arrivent et sont rincés. Il faut qu’ils refassent une prépa, mais je ne sais pas quand ils vont pouvoir la refaire. Il va y avoir le break des matchs internationaux »