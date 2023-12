Concurrent OM : Prisons et amende requis contre Youcef Atal

Le parquet de Nice demande une peine de dix mois de prison avec sursis et une amende de 45 000 euros pour Youcef Atal, joueur de l’OGC Nice, suite à une story Instagram controversée appelant à « un jour noir » pour les juifs.

« Le parquet de Nice a requis une peine de dix mois de prison avec sursis et une amende de 45.000 euros contre Youcef Atal », nous informe RMC Sport ce lundi après que l’international algérien ne partage une story sur Instagram appelant à « un jour noir » pour les juifs en marge du conflit israélo-palestinien.

Le joueur de l’OGC Nice s’est défendu au tribunal correction de Nice, attestant ne pas avoir regardé la vidéo entièrement et donc ne pas avoir compris le message complet. RMC a transcrit une partie de ses déclarations dans un article publié ce lundi sur son site.

⚖ La procureur annonce les réquisitions contre Youcef Atal : – 10 mois de prison avec sursis

– 45 000€ d’amende

– la diffusion de la décision de justice sur Instagram pendant un mois — RMC Sport (@RMCsport) December 18, 2023

« J’ai partagé la vidéo parce que j’ai pensé que c’était un message de paix et que les gens sont en train de souffrir pendant cette guerre. Malheureusement, je regrette de ne pas l’avoir vue jusqu’à la fin. J’ai partagé parce que je pensais que c’était vraiment un message de paix. Je veux que les gens arrêtent de souffrir, expliquait le défenseur ce lundi. Ça n’est pas dans mon intention d’être contre n’importe quelle personne. Malheureusement je n’ai pas fini la vidéo. Non, je n’ai pas eu ce réflexe (de vérifier qui l’homme en question). J’ai vu la vidéo et je l’ai postée pour que les personnes ne souffrent pas. Je ne me suis pas intéressé plus à la personne. Au début, il parlait des gens pour qu’ils ne souffrent plus et j’ai partagé. Moi, je ne suis qu’un joueur de foot, je n’essaie pas de rentrer dans la politique. J’ai partagé sans regarder jusqu’à la fin puis j’ai envoyé un message d’excuses. Des excuses sincères. Je pensais vraiment que c’était un message de paix, c’est la vérité. Avec du recul, je me dis que ce sont des trucs importants et j’aurais dû regarder la vidéo jusqu’à la fin. Je regrette par rapport à ça »