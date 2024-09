Concurrent OM (Rennes) : Julien Stephan en colère contre l’arbitrage face au PSG

Les Parisiens reprennent 3 points d’avance au classement avec une victoire face au Stade Rennais, 3-1. Un match qui a encore fait parler au niveau de l’arbitrage, surtout côté Rennais.

Le PSG s’est imposé ce vendredi face au Stade Rennais 3-1, notamment porté par un Bradley Barcola des grands soirs. Les Parisiens mettent la pression sur ses concurrents Monaco et l’OM et prennent seuls la première place du classement. Les Rennais qui perdaient 3-0 à la 70ème ont espéré recoller au score avant que le but d’Alidu Seidu soit refusé pour une « main offensive ». Au terme de la rencontre l’entraîneur du stade rennais Julien Stephan s’est plaint de l’arbitrage en conférence de presse. « Si au Parc, on mérite d’avoir deux penalties, il faut nous les siffler. On siffle avec la bouche, on va jusqu’au bout et on n’hésite pas. L’année dernière, ça nous coûte la victoire ici, je ne dis pas que cette fois-ci, ça nous coûte aussi la victoire. Mais voilà, il y a certainement un penalty qui aurait dû être sifflé sur la main de Zaïre-Emery. Je n’ai pas revu l’action d’Alidu Seidu, je ne sais pas ce qu’il s’est passé. J’imagine que c’est justifié si ça a été checké. A 3-2 à 10 minutes de la fin, le match aurait été intéressant à voir. », a déclaré le coach rennais.

