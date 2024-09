Ligue 1 – OM : « il n’y a qu’une seule personne a éradiquer dans le football français… »

Thierry Mode (alias Titi c’est toi le boss), Massimo Stern et les journalistes du FCM sont revenus sur le match OL – OM , lors de l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi. Ils ont notamment évoqué l’arbitrage polémique.

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à l’Olympique Lyonnais (2-3) dimanche dernier, malgré une infériorité numérique causée par l’expulsion de Leonardo Balerdi à la cinquième minute de jeu. À la mi-temps, Medhi Benatia s’était énervé contre Benoît Bastien, l’arbitre de la rencontre. Le conseiller de Pablo Longoria passera devant la Commission de Discipline de la LFP, mercredi prochain.

« Il faut leur dire qu’ils sont en train de faire n’importe quoi ! »

👨‍💼🇫🇷 »Il y a une personne à éradiquer dans le monde du football français, c’est Jean-Michel Aulas ! »@Mode55489648 et @MassimoStern sont unanimes, l’ancien président lyonnais sème le trouble dans les décisions arbitrales. #OLOM #OM pic.twitter.com/rVX9RTeRHg — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 26, 2024

Pour le supporters de l’OM Massimo Stern, l’influence de l’ancien président de l’OL se fait toujours sentir. « Quand Jean-Michel Aulas faisait ça, on disait que c’était un gros président », rappelle le fan de olympien. « Pareil pour Claude Bez, Bernard Tapie ou encore Olivier Létang. Benatia n’a pas hurlé, il a. dit les choses. Ce qu’il s’est passé à la mi-temps heureusement qu’il l’a fait, parce que sinon on ne le gagnait pas le match. À un moment donné, il faut leur dire qu’ils sont en train de faire n’importe quoi ! Comme il l’a dit, il n’était pas surpris. Quand je vois Benoît Bastien, je m’attends toujours à ce qu’il y ait des problèmes et il y en a toujours ! Même si Benatia n’est pas là pendant un mois, son influence sur le club sera toujours la même, ça ne va rien changer ! Il sera toujours là, il aura toujours ses libertés d’opinion et d’expression. Il a dit la vérité, au moins c’est fait ! »

« Il est président du Comex »

Thierry Mode est convaincu que le responsable est un ancien président de l’Olympique Lyonnais. « Pour moi, il n’y a qu’une seule personne a éradiquer dans le football français : Jean-Michel Aulas. », estime celui qui accueille les nouvelles recrues de l’OM à l’aéroport de Marignane. « Il est président du Comité exécutif de la FFF, c’est lui qui gère les arbitres », se justifie-t-il.

