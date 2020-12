Concurrents : Celik certain que son équipe est meilleure que l’OM, Lyon et Rennes !

Actuellement second du championnat à 2 points du Paris Saint-Germain, Lille réalise un début de saison satisfaisant. L’équipe de Christophe Galtier performe également en Europe où les Lillois se positionne à la première place de son groupe H (en attendant le résultat de sa rencontre face au Sparta Prague et celle opposant le Milan AC au Celtic Glasgow)…

Arrivé il y a deux ans en provenance d’Istanbulspor pour 2,5 millions d’euros, Zeki Celik s’est imposé dans l’effectif de Christophe Galtier. Le latéral droit est devenu une pièce maîtresse pour son entraîneur et a disputé 79 matchs depuis la saison 2018-2019. Interrogé par So Foot, l’international turc (18 capes) estime que son équipe est actuellement la meilleure équipe du championnat sans compter le Paris Saint-Germain.

je suis persuadé que nous sommes meilleurs – zeki celik

« Lille l’équipe la plus crédible pour titiller le PSG ? Je suis entièrement d’accord. Nous en avons parlé dès le départ dans le vestiaire. Par exemple, lorsque Burak Yilmaz est arrivé, il m’a demandé d’entrée : ‘Après le PSG, quelle est l’équipe la plus forte de ce championnat ?’ Je lui ai dit que c’était le LOSC. Il y a des clubs comme Rennes, Marseille et Lyon, mais je suis persuadé que nous sommes meilleurs »

Zeki Celik – Source : So Foot (03/12/2020)