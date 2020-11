Mercato : L’OM va (encore) rater Galtier l’été prochain ?

André Villas-Boas sera libre en juin prochain. Vu le niveau actuel de l’équipe marseillaise, une prolongation du coach portugais semble de plus en plus hypothétique, d’autant que ce dernier a d’autres projets. Souvent annoncé de retour dans sa ville natale, Christophe Galtier pourrait filer dans un autre championnat…

Courtisé par Lyon depuis plusieurs mois et annoncé dans le viseur de l’OM, Christophe Galtier dispose d’une saison supplémentaire au LOSC. Cependant le coach peut partir en juin prochain s’il le désire, et il pourrait changer de championnat. Interrogé par 20Minutes, Alain Perrin « croit savoir que Galtier a déjà eu deux ou trois appels du pied de l’Italie, et qu’un grand club de Serie A ne le laisserait pas indifférent. »

Au micro de Téléfoot La Chaîne, avant le match nul face à l’AC Milan (1-1) jeudi, Christophe Galtier a évoqué cette possibilité.

Direction l’Italie pour Galtier ?

« Entraîner en Italie ? C’est un beau pays et j’y ai passé un an à Monza dans la banlieue milanaise. Milan est une belle ville, c’est un beau pays qui est chaleureux qui ressemble aussi au Sud d’où je suis originaire. Je dois progresser encore en italien ». Christophe Galtier – source : Téléfoot (26/11/2020)