Concurrents : Juninho lâche une bombe à quelques jours du match Lyon – OM

L’Olympique de Marseille se déplace à Lyon ce dimanche soir à l’occasion du choc de la 14e journée de Ligue 1 (21 heures, Prime Video). Au cours d’un entretien accordé à RMC Sport dans l’émission « Rothen s’enflamme », le directeur sportif lyonnais Juninho a lâché une petite bombe concernant son avenir

Après quinze jours de trêve internationale, le championnat de France reprend ses droits ce week-end. Pour cette quatorzième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplacera à Lyon pour affronter l’équipe de Jean Michel Aulas dans un choc qui pourrait bien être l’un des tournants de la saison pour les deux équipes. Invité dans l’émission « Rothen s’enflamme », le directeur sportif lyonnais Juninho a révélait qu’il comptait quitter le club rhodanien à la fin de la saison.

A lire aussi : Lyon – OM : Mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais !

il y a une fatigue mentale énorme — Juninho

🗣💬 Juninho : « Paqueta est encore jeune. Il n’a pas pris la grosse tête. Par contre, inconsciemment, quand tu es arrivé depuis un an et demi et que tout le monde dit que tu es le meilleur joueur de L1… Peut-être que tu penses que tu as le droit de faire un peu plus. » #rmclive pic.twitter.com/kl2kYfOKfz — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) November 17, 2021

« »J’espère bien finir la saison, et à la fin, normalement, c’est fini. J’avais dit trois ans. (…) À la fin de la saison, je vais bien réfléchir. Mais dans ma tête, c’était pour trois saisons », martèle le dirigeant brésilien, expliquant être usé mentalement par ses responsabilités. Pour beaucoup de monde, directeur sportif, tu ne fais pas grand-chose. Mais il y a une fatigue mentale énorme, Je ne veux pas dépasser la limite. Ce n’est pas une menace. On est des adultes. J’aime le club, j’ai beaucoup de respect pour le président, l’institution. J’ai de la gratitude, mais j’ai aussi beaucoup donné au club. Il ne faut pas l’oublier non plus. J’ai l’habitude de parler de ce que le club m’a donné, mais je fais aussi beaucoup de choses pour le club. J’ai envie de me reposer un peu ». Juninho – Source : RMC Sport

A lire aussi : Pour cet ancien lyonnais, « la crise couve à Lyon » avant de recevoir l’OM…

L’ancien joueur de Lyon a par ailleurs confié sur les ondes de RMC qu’il envisageait de devenir entraineur. « C’est dans ma tête, J’aime le foot, l’entraînement, la tactique, j’aime discuter. Mais comme je n’ai pas de diplôme d’entraîneur aujourd’hui, je n’ai pas le droit de travailler en Europe. Mais j’ai le droit de travailler dans d’autres pays ».