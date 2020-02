Concurrents OM : Après Lyon, c’est Rennes qui perd des points !

La 25ème journée de Ligue 1 a débuté. Si hier après-midi, Amiens n’était pas loin de créer la surprise en faisant tomber le PSG, c’est aujourd’hui que les concurrents de l’OM entraient en scène…

En début d’après-midi, Lyon recevait Strasbourg pour tenter de se rapprocher un peu du podium avant les matches Reims/Rennes et surtout Lille/Marseille. Mais l’équipe de Rudi Garcia n’a (encore une fois) pas montré grand chose. Si les Lyonnais ont ouvert le score en première période par l’intermédiaire de Bertrand Traoré, ils se sont fait égaliser avant le repos par Zohi (42′) et auraient même pu s’incliner dans les arrêts de jeu mais le coup franc de Liénard a été repoussé par le poteau et Djiku a, derrière, incompréhensiblement manqué une opportunité en or…

Après Lyon, c’est Rennes qui a perdu des points. En déplacement à Reims, les hommes de Stéphan se sont inclinés un but à zéro sur la pelouse de Delaune.

Voilà donc deux résultats qui arrangent l’OM, qui aura moins de pression ce soir face à Lille !

Le programme de la 25ème journée

Vendredi 14 février

Monaco – Montpellier : 1 – 0

Samedi 15 février

Amiens – PSG : 4 – 4

Toulouse – Nice : 0 – 2

Bordeaux – Dijon : 2 – 2

Nantes – Metz : 0 – 0

Nîmes – Angers : 1 – 0

Dimanche 16 février

Lyon – Strasbourg : 1 – 1

Reims – Rennes : 1 – 0

Brest – Saint-Étienne : 3 – 2

Lille – Marseille : 21h00

Le classement