Concurrents OM : Aulas a une nouvelle idée pour tenter de jouer la Coupe d’Europe

Le président du club de Lyon s’est exprimé sur nouvelle fois dans les colonnes du journal L’Equipe après avoir pris connaissance du scénario préconisé par l’UEFA en cas d’arrêt définitif des championnats. L’instance du football européen veut une qualification « au mérite » pour les coupes d’Europe la saison prochaine.

L’UEFA a fait savoir hier qu’en cas d’arrêt des championnats la solution serait de geler les positions au classement. Un scénario qui pourrait voir Lyon ne pas être qualifié pour l’Europe League dans deux cas de figure (Le classement pris à la 28e journée, le classement établie sur le quotidien nombre de matchs joués divisé par le nombre de points pris)

Le président Lyonnais milite donc désormais pour une tout autre scénario : Les Play-Off. C’est e qu’il a expliqué au journal L’Equipe :

AULAS ET la possible instauration de play-offs

« « En étudiant l’évolution des classements des 5 dernières saisons, on note que de la 28e à la 38e journée, ils ne sont pas toujours les mêmes. Autant pour l’Europe que pour le bas de tableau. C’est pour ça qu’il faut aller au bout. Je vois qu’ailleurs en Europe, on parle de la possible instauration de play-offs ». Jean Michel Aulas – Source L’Equipe