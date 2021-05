Concurrents OM : Aulas jubile littéralement après la victoire à Monaco !

Lyon s’est imposé hier soir face à l’AS Monaco (3-2) dans un match particulièrement électrique. Le président lyonnais Jean Michel Aulas n’a pas caché sa joie au terme de la rencontre.



Les lyonnais se sont relancés ce dimanche soir dans la course à la Ligue des champions en allant s’imposer contre l’AS Monaco (3-2) au terme d’un match bouillant. Le président du club rhodanien Jean Michel Aulas s’est exprimé au micro de Canal + pour afficher sa joie. Ce succès permet en effet aux hommes de Rudi Garcia de revenir à un point de la troisième place du classement de Ligue 1 à trois journées de la fin de la saison.

Je suis fier d’eux et du club, qui a trouvé ses racines dans la préparation du match

« Il faut soutenir quand il y a de la déception mais on avait de l’espoir. Ce match arrivait à point nommé. Il y a du talent mais aussi une fierté immense, de se redresser de plein de coups durs. L’expulsion de Caqueret est un moment déterminant. Je voulais aussi saluer le coaching de Rudi (Garcia), qui a été gagnant. Il a fait une semaine extraordinaire pour trouver le système de jeu qui allait être gagnant. Les gars ont été magnifiques. On avait solidifié l’ensemble des structures. Humainement on était tous là. Je me souvenais que Tony (Parker) était venu avec moi à Marseille. Là on a refait un coup historique. On leur a dit toute la semaine. Malgré les circonstances défavorables, on a fait un grand match. Je suis fier d’eux et du club, qui a trouvé ses racines dans la préparation du match. Ça relance toute la dynamique de la Ligue des champions. Aujourd’hui, on est dans un bon moment, » Jean Michel Aulas – Source : Canal +.