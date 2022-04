Concurrents OM : Aulas menace de démissionner après les tensions avec les supporters !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). La situation est critique à Lyon avec les supporters… Jean-Michel Aulas n’en pourrait plus d’après ses déclarations.

Les Lyonnais ne réalisent pas la saison qu’ils espéraient en début de saison. Avec une équipe bâtie pour être dans la course au podium, le club rhodanien est à la 8e place de la Ligue 1 avec 52 points cette saison…

On a franchi une situation qui, pour moi, n’est pas acceptable. Si ça doit perdurer, je préfère m’en aller — Aulas

Les supporters ne supportent pas bien cette situation et le font comprendre à travers les matchs et sur les réseaux sociaux. Jean-Michel Aulas ne vit pas très bien cette rupture avec ses supporters et a menacé de démissionner au micro de Prime Vidéo.

« Je suis vraiment malheureux de voir la réaction de ces quelques supporters qui se sont mis en travers. Karl peut éviter d’avoir cette réaction mais il faut se mettre à sa place car on vit un cauchemar depuis quelque temps à Lyon. Les supporters, en s’en prenant aux joueurs, crée une relation de tension qui devient insupportable. C’est triste cette réaction d’une toute petite partie d’un groupe historique. Karl ne s’est pas rendu compte de ce qu’il a fait. Il faut maintenant gérer la désescalade (…) Merci aux joueurs, au coach et a la quasi-totalité des supporters qui se sont retournés contre cette situation que je ne peux admettre. J’ai passé des heures à m’expliquer hier, les choses ont été dites avec un groupe. Je vais discuter avec l’autre groupe, car je ne peux pas imaginer qu’on prépare Marseille dans ces conditions (…) On a franchi une situation qui, pour moi, n’est pas acceptable. Si ça doit perdurer, je préfère m’en aller. Le foot ce n’est pas ça. Quand on est président depuis 35 ans d’un club qu’on aime avec passion, on ne peut pas rester indemne de ce genre de chose. » Jean-Michel Aulas – Source : Prime Vidéo (23/04/22)