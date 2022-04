Mercato OM: Un nouveau club de Premier League sur Caleta-Car ?

Présent au stade Vélodrome lors de la rencontre qui opposait l’OM au FC Nantes, Steven Gerrard supervisait Bouba Kamara, mais pas seulement… En effet, Duje Caleta-Car serait également dans le viseur de la légende de Liverpool.

Alors que l’OM disputait sa rencontre face au FC Nantes mercredi soir, un certain Steven Gerrard s’est rendu au Stade Vélodrome pour superviser certains joueurs. Selon RMC, le coach d’Aston Villa est venu en personne pour surveiller Bouba Kamara, libre de tout contrat à la fin de la saison. Cependant, l’ancien capitaine des Reds de Liverpool ne serait pas venu uniquement pour le natif de Marseille. En effet, Duje Caleta-Car serait dans le viseur des Villans.

Auteur d’une belle saison après des débuts compliqués, Duje Caleta-Car attire toujours certains clubs anglais. En effet, selon les informations d’Ignazio Genuardi, Steven Gerrard serait également venu au Vélodrome lors du match face à Nantes pour pouvoir examiner de plus près le cas du grand défenseur croate. Donc après Liverpool ou encore West Ham, c’est bien Aston Villa qui s’intéresse au profil du vice-champion du monde 2018. Libre en juin 2023, l’OM devra impérativement le vendre cet été pour récupérer de l’argent et ne pas perdre le Croate librement.

Pour rappel, la dernière fois que les deux clubs ont fait affaires ensemble, c’était pour le transfert de Morgan Sanson à l’hiver 2021.

Participant à l’émission Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono donne son ressenti sur l’avenir du défenseur central de l’OM, Duje Caleta-Car.

J’espère que Caleta-Car ne partira pas libre et que l’OM sera assez intelligent pour le faire prolonger. Aujourd’hui, au mois de juin il restera une année en sachant que l’OM l’année prochaine sera certainement en Ligue des Champions, quel intérêt de vouloir partir aujourd’hui en temps libre dans un an en jouant une C1 en se montrant encore plus aux clubs européens. Sportivement, c’est un joueur important qui a été très souvent titulaire cette saison. Il y a ce conflit qui peut créer de la rancœur de ne pas être parti, il peut aussi penser de manière personnelle. Jean-Charles De Bono – Source : Débat Foot Marseille (21/04/2022)