Concurrents OM : Bientôt un nouvel actionnaire au PSG ?

Depuis 2011 et l’arrivée du Qatar au Paris Saint-Germain, le championnat de France n’a plus grand intérêt tant les différences financières sont colossales entre le club de la capitale et les autres. Même avec les autres gros budgets comme l’OM…

Cependant L’Équipe nous apprend que QSI, le fonds d’investissement qatari, envisage de vendre 10 à 15% de ses parts du club à un fonds d’investissements américain dont le nom n’a pas filtré. L’information aurait même été confirmé au journal par l’entourage de QSI. Est-ce un signe de désengagement progressif du Qatar dans le club après la Coupe du Monde dans son pays ? Si ce scénario a souvent été envisagé, L’Équipe explique qu’il s’agirait plutôt d’une manière de gérer les pertes abyssales du PSG ces trois dernières saisons (-125M€, -224M€ et possiblement moins -370M€ en 2021/22). La DNCG attendrait de vraies améliorations dans ce domaine-là…

À défaut de Vente OM, si déjà il pouvait y avoir un retour à la normale du côté de la concurrence…

La vente du club n’est pas d’actualité, bien au contraire

« C’est une réflexion sur le journalisme et la société moderne. Tu peux dire quelque chose qui est faux et ça va être relayé. C’est un travail de vérification. On ne cherche jamais à vérifier des informations. La vente du club n’est pas d’actualité, bien au contraire. On travaille beaucoup. Dans le passé, on a parlé d’un projet à cinq ans pour développer les choses, jusqu’en 2024. Le message est clair: il n’y a rien, bien au contraire. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)