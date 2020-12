Concurrents OM : Campos vers un top club, un coup dur pour Lyon ? Et Kovac est cash…

FCMarseille vous propose l’actualité des concurrents directs de l’OM. Au menu ce vendredi : Campos pourrait filer au Barça, Depay incertain face au PSG et Kovac veut gagner à Marseille…

Luis Campos vers le FC Barcelone ?

Luis Campos, qui aurait demandé à quitter le LOSC en raison de désaccords sur la politique sportive du club, ne serait plus apparu au domaine de Luchin depuis le 20 août dernier. Dans une interview réalisée par le quotidien national l’Équipe, Christophe Galtier a annoncé ne plus avoir échangé avec le conseiller sportif lillois depuis plus de trois mois. L’entraîneur lillois interrogé en conférence de presse n’a pas su apporter plus de précisions concernant la situation.

Depuis de nombreuses semaines et la démission de Josep Maria Bartomeu à la tête du FC Barcelone, les propositions sont nombreuses. Si la majorité des projets des candidats sont axés sur la prolongation de Lionel Messi et le retour ou non de Neymar en Catalogne, certains noms commencent également à filtrer concernant les futurs dirigeants notamment au poste de directeur sportif.

Annoncé sur le départ au LOSC depuis plusieurs semaines, Luis Campos serait dans le viseur de certains candidats à la présidence du FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, Luis Campos serait le directeur sportif favori de certains candidats.

on a une petite alerte musculaire avec memphis — rudi garcia

Buteur la semaine passée face à Metz lors de la victoire de l’Olympique Lyonnais (1-3), Memphis Depay a une nouvelle fois démontré qu’il était indispensable à son équipe. Auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 13 matches de Ligue 1, Memphis Depay est toujours courtisé par le FC Barcelone.

À ce jour, le club rhodanien est troisième au classement, à seulement deux petits points de son rival parisien. Pour ce choc face au PSG, Rudi Garcia a dévoilé une nouvelle inquiétante ce vendredi en conférence de presse. Memphis Depay est incertain pour le déplacement des Gones au Parc, face au PSG, dimanche soir.

« On a une petite alerte musculaire avec Memphis. On espère que ça ira. On a fait ce qu’il fallait avant ce déplacement à Paris. On espère enchaîner en prenant 22 points sur 24. Le classement est très serré sur le haut. » Rudi Garcia – Source : Conférence de presse (11/12/2020)

Kovac ne peut pas faire jouer Ben Yedder 90 minutes

André Villas-Boas, suspendu, devra faire sans Payet lui aussi suspendu mais aussi sans Amavi et Radonjic encore un peu courts. Niko Kovac a également fait un point sur son groupe, notamment Wissam Ben Yedder, tout en se projetant sur la rencontre. L’attaquant est disponible mais n’a pas encore les moyens de jouer 90 minutes. Aleksandr Golovin, Djibril Sidibé et Benjamin Lecomte se rapprochent d’un retour, le latéral pourrait même faire son retour dans le groupe.

« C’est une équipe qui a d’énormes qualités. Elle défend et attaque bien. Elle a de très bons attaquants. Mais je vais être honnête : on va à Marseille pour gagner. Je ne vais pas dire qu’on y va pour faire match nul. Notre but est de gagner. Mais c’est une bonne équipe. D’accord, ils ont joué hier (Ndlr, mercredi), mais ils savent enchaîner les matches, ils ont beaucoup d’internationaux dans leur effectif. On espère montrer à l’extérieur le visage qu’on affiche en général à domicile. Concernant Wissam Ben Yedder, un joueur qui sort du Covid, vous ne pouvez pas le faire revenir et le lancer tout de suite sur 90 minutes. On doit y aller pas à pas. Si on le pousse trop, ce sera contre-productif, il pourrait se blesser. Il est très important pour nous. Mon but est de lui donner le maximum de minutes, mais de le préserver de blessures potentielles ». Niko Kovac – Source : Conférence de presse (11/12/2020)