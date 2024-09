Concurrents OM : ce joueur clé du LOSC au cœur d’une grosse polémique !

Selon RMC Sport, Edon Zhegrova et deux de ses compatriotes auraient été évincé de la sélection nationale du Kosovo. Aperçus en boîte de nuit, les joueurs ont enfreint les règles de l’équipe.

Pendant cette trêve internationale, Edon Zhegrova s’est fait chasser de sa propre sélection. L’ailier droit, qui a rejoint le LOSC en janvier 2022 pour un montant de 7 millions d’euros, n’a pas respecté les règles fixées par la FFK (fédération de football du Kosovo).

❌️ Disciplinary action!

Arijanet Muric, Edon Zhegrova, and Florent Muslija have been dismissed from the national team camp for breaking team rules.

The FFK Executive Committee will decide on further actions. pic.twitter.com/2wZ6oXQ5ss

— Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) September 8, 2024