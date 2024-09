Mercato concurrents OM : un dernier joli coup le LOSC !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Selon Sébastien Denis (rédacteur en chef de Foot Mercato), André Gomes est sur le point de passer sa visite médicale, ce vendredi. L’international portugais devrait ensuite s’engager avec les Dogues, ce qui n’avait pas été possible en 2023.

André Gomes pourrait bien revenir au LOSC ! L’année dernière, le club nordiste n’était pas en mesure de recruter définitivement le milieu de terrain d’Everton. Aujourd’hui, le Portugais est de retour dans la capitale des Flandres pour passer sa visite médicale.

À la fin du prêt d’André Gomes, l’année dernière, Olivier Létang avait révélé l’impossibilité du recrutement de l’international portugais. « C’est un garçon avec lequel on est resté en contact. On savait que le cadre économique était très complexe pour nous parce qu’il a un contrat plutôt conséquent avec Everton », expliquait le président du LOSC en conférence de presse. « Les conditions n’ont pas été réunies pour faire en sorte qu’il poursuive l’aventure avec nous […] Il a été très heureux ici, il a été très important, c’est un formidable joueur, c’est humainement quelqu’un de top, mais il a aussi retrouvé de la visibilité, de l’intérêt. Son club se dit qu’il a été performant, et qu’il est possible de réaliser une opération plus importante. C’est un cadre économique qui n’est pas possible. »

Gomes redevient Lillois !

Selon les informations délivrées par Sébastien Denis sur X (anciennement Twitter), André Gomes passerait sa visite médicale ce matin. Le rédacteur en chef de Foot Mercato révèle ensuite que, si tout se passe bien, le milieu de terrain devrait rejoindre les Dogues. Selon L’Équipe, ce contrat serait valable jusqu’en 2026 (2 ans). L’ancien joueur du FC Barcelone n’a pas prolongé son contrat avec Everton. Il est donc libre de rejoindre le LOSC, chez qui il a été prêté pendant la saison 2022/2023.



