Concurrents OM : Ce très gros coup dur pour le LOSC se confirme…

Depuis deux saisons, le LOSC est redevenu un concurrent très sérieux à l’Olympique de Marseille dans la course au podium de la Ligue 1. Le projet porté par Gérard Lopez pourrait cependant rapidement perdre l’un de ses éléments fondateurs…

En effet, selon Le Parisien, c’est fini, Luis Campos ne travaillera plus avec le LOSC ! Le « super scout » portugais n’a plus mis les pieds au centre d’entraînement lillois depuis le 20 août et est en conflit ouvert avec Marc Ingla, directeur général. Il aurait définitivement tourné la page nordiste selon le Parisien.

Il est d’ors et déjà annoncé un peu partout en Europe et notamment du côté de l’AS Rome.

« Vous dire que ça ne me fait rien, ce n’est pas vrai… »

« Je ne sais pas où en est la situation (…) Je n’ai pas d’informations de la part de Luis ni de la part de mon président sur sa situation. Vous dire que ça ne me fait rien, ce n’est pas vrai, mais on joue tous les trois jours, je suis focus sur la compétition. J’espère que les choses vont s’arranger. Mais souvent, plus le temps passe, plus c’est difficile de se rapprocher. Quand on laisse la distance s’installer, ce n’est jamais de bon augure. »

Christophe Galtier – Source : Conférence de presse (29/10/2020)